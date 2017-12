Landau (ots) - Eine 50-jährige Dame aus dem Bereich Edenkoben teilte mit, dass sie ihren Pkw auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Reduitstraße in Landau abgestellt hätte. Den dortigen Parkplatz, welcher über eine Schranke verfügt, kann man nur mit einer EC-Karte der Sparkasse befahren und verlassen. Die Dame gab an, dass ihre Karte am Automaten eingezogen wurde, und sie nun nicht mehr von dem Parkplatz herunterfahren kann. Durch eine Sparkassenkarte eines Polizeibeamten ließ sich die Schranke dann öffnen und die Dame konnte den Parkplatz zufrieden verlassen.

