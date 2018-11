POL-PPKO: Unfall in der Rübenacher Straße in Koblenz - Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots) - Am Donnerstag, 15.11.2018 ereignete sich gegen 12.15 Uhr im Kreuzungsbereich Rübenacher Straße und Winninger Straße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Beide Fahrzeugführer gaben jeweils an, bei grünzeigender Ampel in den Kreuzungsbereich gefahren zu sein. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Die Polizei Koblenz bittet um entsprechende Zeugenhinweise. Telefon: 0261-1032911

