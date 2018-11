POL-PPKO: Koblenz - Trunkenheitsfahrt

Koblenz (ots) - Am späten Abend des 17.11.2018 wurde auf dem Friedrich-Ebert-Ring gegen 23:30 Uhr ein PKW-Fahrer festgestellt, der mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Ampeln bei Gelblicht überfuhr. Darüber hinaus fuhr er im Bereich des Stadttheaters in Schlangenlinien. Der Fahrer wurde einer Kontrolle unterzogen. Da der 22-Jährige nach Alkohol roch, wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,65 Promille. Zudem wurde festgestellt, dass der Beschuldigte einen festen Wohnsitz in Deutschland hat, jedoch seinen PKW mit polnischen Kennzeichen führte, sodass er sich ebenfalls nach dem Pflichtversicherungsgesetz und dem Kraftfahrsteuergesetz strafbar gemacht haben könnte. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

