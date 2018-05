POL-PDKH: Diebstahl aus PKW

Kirn (ots) - Zwischen Sonntag 29.04.18 und Montag 30.04.18 kam es zu einem Diebstahl aus einem PKW im Meckenbacher Weg in Kirn. Hierbei wurde der PKW des 54-jährigen Geschädigten am Straßenrand abgestellt und durch unbekannten Täter geöffnet. Aus dem PKW wurden ein Fernglas und ein Messer entwendet. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 200 Euro. Hinweise hierzu an die Polizei in Kirn unter Tel.: 06752/1560

