POL-REK: 181115- 1: Einbruch in Vereinsheim- Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch (14. November) in das Vereinsheim des Sportvereins "Rot-Gelb Wesseling" in der Waldstraße eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter stiegen über den Zaun des Geländes und verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Heim. Im Inneren demontierten sie einen Fernseher, ließen diesen aber zurück.

Mit bislang unbekannter Beute flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Ein Zeuge bemerkte am Mittwochmorgen eine offenstehende Tür des Vereinsheims und verständigte die Polizei. Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Verdächtiges bemerkten, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0. (wp)

