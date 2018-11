POL-REK: 181114-2: Zeugin bemerkte Trickdiebe - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Sie sah zwei Männer auf einem Supermarkt-Parkplatz bei einer Frau, die sie ablenkten und ihre Geldbörse entwendeten.

Die Zeugin (74) parkte ihr Auto am Dienstag (13. November) gegen 13:45 Uhr auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Hauptstraße in Kerpen-Horrem. Dort bemerkte sie zwei Männer, die sich umschauten. Ihre Aufmerksamkeit führte dazu, dass sie im Verlauf sah, wie einer der beiden Männer an eine 55-Jährige herantrat und sie ansprach. Die 55-Jährige lud gerade ihre Einkäufe in ihr Auto. Der andere Mann näherte sich von hinten an den offenstehenden Kofferraum und stahl aus der Handtasche ihre Geldbörse. Die Zeugin machte sich lautstark bemerkbar, worauf die Täter flüchteten.

Nachdem die 55-Jährige sofort den Notruf 110 der Polizei wählte und dem Beamten der Leitstelle eine detaillierte Personenbeschreibung angab, konnte eine Streifenwagenbesatzung die Männer wenig später nur 200 Meter weiter an einer Bushaltestelle festnehmen. Beide (45 / 43) wurden durchsucht. Neben einer größeren Menge Bargeld fanden die Polizisten ein in Horrem auf einer Baustelle entwendetes Mobiltelefon. Beides stellten sie sicher. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariates 22 in Kerpen dauern an.

Die Polizei rät, bei verdächtigen Beobachtungen nicht zu zögern und sofort den Notruf 110 zu wählen. (bm)

