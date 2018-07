POL-DN: Ein Fall von Unfallflucht? Zeugen gesucht!

Düren (ots) - Der Unfall einer Fahrradfahrerin beschäftigt derzeit das Verkehrskommissariat in Düren.

Die Frau, eine 56-jährige Dürenerin, war am Montagmorgen gegen 07:50 Uhr auf dem rechtsseitigen Fahrradweg entlang der Tivolistraße aus Fahrtrichtung Valencienner Straße stadteinwärts unterwegs. Das nächste, woran sie sich erinnern konnte, war, dass sie in einem Rettungswagen wach wurde. Ein vorbeikommender Verkehrsteilnehmer hatte die Frau verletzt aufgefunden und den Rettungsdienst alarmiert. Wie es zu den Verletzungen gekommen ist, hatte der Mann nach eigenen Angaben nicht beobachtet. Die Frau musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der zuständige Sachbearbeiter sucht auf diesem Wege nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können. Derzeit ist nicht klar, ob es weitere Unfallbeteiligte gibt oder ob die Frau ohne Fremdeinwirkung stürzte. Hinweise richten Sie bitte zur Bürodienstzeit an die Telefonnummer 02421 949-5212. Außerhalb dieser nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 Ihre Hinweise entgegen.

