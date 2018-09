FW-BOT: 10 Schüler von Wespen gestochen

Bottrop (ots) - Während eines Ausflugs ist ein Teil einer Schulklasse auf einem Waldweg in der Nähe des Waldkompetenzzentrums Heidhof in Bottrop Kirchhellen von einem Wespenschwarm attackiert worden. 1o Schüler sind dabei teils mehrfach von Wespen gestochen worden. Ein zufälliger Tritt auf ein Erdnest löste den Wespenangriff auf die Schüler aus. Da nach der ersten Meldung mit einer großen Anzahl an Verletzten Kindern gerechnet werden musste, alarmierte die Leitstelle der Feuerwehr Bottrop Einsatzkräfte der Feuerwehr des Rettungsdienstes, sowie zusätzliche Rettungsdienstfahrzeuge aus dem Kreis Recklinghausen. Nach der Erstuntersuchung der Kinder durch den Notarzt konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden, da niemand der Betroffenen akut allergisch auf die Stiche reagierte. Sicherheitshalber wurden 6 Kinder zur Beobachtung ins Krankenhaus gefahren.

