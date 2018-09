POL-PDNR: Steinebach - Störung der Totenruhe - Täter ermittelt

Betzdorf (ots) - Wie die RZ in ihrer Ausgabe vom 01.08.2018, Seite 22, berichtete, kam es auf dem Steinebacher Friedhof zu Sachbeschädigungen und Störung der Totenruhe an mehreren Gräbern. Intensive Ermittlungen der Polizei führten zur Überführung von zwei Tatverdächtigen, die die Taten in ihren Vernehmungen zugaben. Bei den Tätern handelte es sich um zwei 18-jährige junge Männer, einer aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain und einer aus der Verbandsgemeinde Wissen. Beide Beschuldigte zeigten sich reumütig und gaben an, sich bei den geschädigten Angehörigen entschuldigen zu wollen. Die vorgelegte Strafanzeige wird der Staatsanwaltschaft in Koblenz zur weiteren Entscheidung über eine eventuelle Bestrafung übersandt.

