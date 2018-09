POL-PDNR: Betzdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Betzdorf (ots) - Weil er mit seinem Mobiltelefon während der Fahrt hantiert hat, wurde ein 32-Jähriger Pkw Fahrer am Sonntagmittag in der Wilhelmstraße zur Verkehrskontrolle angehalten. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur verbotener Weise ein Mobiltelefon in der Hand hielt, er war auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

