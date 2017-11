POL-PPMZ: Einbrecher rechtzeitig vertrieben

Mainz-Oberstadt (ots) - Donnerstag, 16.11.2017, 19:10 Uhr:

Ein Mainzer war kurz unterwegs und als er gegen 19:10 Uhr in die Oderstraße einbog, sah er einen Mann an seiner Grundstücksecke stehen. Dann fiel ihm noch ein zweiter Mann in seinem Garten auf. Der Mainzer sprach die beiden Männer an, die etwas von Spazierengehen sagten und dann verschwanden. Einer ging in Richtung Pariser Straße, der andere zog sich in den Garten des Mainzers zurück. Dieser folgte dem Fremden um das Haus herum, konnte ihn aber nicht mehr antreffen. Vermutlich ist er über einen Zaun auf ein Nachbargrundstück gesprungen.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mainzer durch sein rechtzeitiges Heimkommen einen Einbruch verhindert hat.

Täterbeschreibung: 2 Männer, circa 1,80 Meter groß, beide dunkel gekleidet, mit dunklen Mützen, schmale Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild, deutlicher osteuropäischer Akzent.

Hinweise auf die Täter bitte an die Kripo in Mainz: 06131 - 653633

