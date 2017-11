POL-PPMZ: Warnhinweis der Polizei Oppenheim

Oppenheim (ots) - Die Polizei Oppenheim warnt erneut vor Anrufen, die sich unter Vortäuschung falscher Angaben, persönliche Informationen bei den Betroffenen erfragen wollen. Hierbei sind der Polizei heute unterschiedliche Vorgehensweisen mitgeteilt und bekannt geworden. Neben der bekannten Masche, sich als Polizeibeamter auszugeben, gaben sich die Personen als Verkäufer von Tierzubehör aus, als Mitarbeiter einer bekannten Softwarefirma oder boten Dacharbeiten an. Die Polizei warnt eindringlich davor, Informationen am Telefon an diese Personen herauszugeben.

