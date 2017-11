POL-PPMZ: Stromausfall beschäftigt auch die Mainzer Polizei

Mainz (ots) - Donnerstag, 16. November 2017, 07:00 Uhr

Der Stromausfall in Mainz hat auch die Mainzer Polizei beschäftigt. Ab 07:07 Uhr kam es zu Ausfällen verschiedener Ampelanlagen im Stadtgebiet. Obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits der Berufsverkehr eingesetzt hatte, waren Behinderungen und Verzögerungen aus Sicht der Polizei, über die täglichen Einschränkungen im Berufsverkehr hinaus, kaum feststellbar. Die Verkehrsteilnehmer sind in weiten Teilen der Stadt besonnen und rücksichtsvoll damit umgegangen und haben dazu beigetragen, dass es in dieser Phase zu keinen Verkehrsunfällen kam. Gleichzeitig war die Polizei Mainz damit beschäftigt verschiedene Gebäudealarme zu überprüfen. Technisch reagieren bestimmte Alarmanalagen auf eine Unterbrechung der Stromzufuhr und lösen Alarm aus. So wurden an zahlreichen Gebäuden, insbesondere bei zwei Banken, Einbruchsalarme ausgelöst. Um echte Alarme auszuschließen hat die Mainzer Polizei jeden Einzelnen davon überprüft und konnte auch in jedem Fall die Alarmauslösung auf den Stromausfall zurückführen. Ein besonderer Alarm wurde gegen 07:20 Uhr an der Hochschule Mainz ausgelöst. Die Alarmanlage funktionierte wie in einem Amokfall und verriegelte alle Türen. Mehrere Studenten und Mitarbeiter, die bereits in Hörsälen und ihre Büros waren, wurden eingeschlossen und mussten auf eine Befreiung durch die Polizei warten. Da die Mainzer Polizei auch in diesem Fall zunächst von einem echten Alarm ausgeht, wurde jede Etage durchsucht und jeder Raum überprüft. Dabei waren die Polizisten mit Helm und Körperschutz ausgestattet und führten auch Maschinenpistolen mit. Es dauerte fast zwei Stunden, bis alle eingeschlossenen Personen die Räume wieder verlassen konnten. Die Vorlesungen an der Hochschule Mainz begannen daraufhin erst gegen 11:15 Uhr. Die Polizei Mainz informierte durchgehend über Twitter zu dem Stromausfall und dem Einsatz an der Hochschule Mainz.

