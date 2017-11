POL-PPMZ: Resolute Seniorin wies falschen Polizisten ab

Mainz-Gonsenheim (ots) - Mittwoch, 15.11.2017, 10:30 Uhr:

Eine 78-jährige Gonsenheimerin wurde von einem fremden Mann angerufen, der sich als Kriminalpolizist ausgab. Wie üblich schilderte er, dass bei einem Einbruch in der Nähe der Gonsenheimerin ein Täter festgenommen und in seinen Taschen ihr Name und ihre Adresse gefunden worden sei. Zur Sicherheit solle sie nun ihr Konto sperren lassen. Ein "Herr Hoppe" von der Bank befände sich bereits bei dem Anrufer, der, wenn die Seniorin ihre Kontodaten direkt am Telefon weitergebe, das Konto auch sofort sperren könne.

Die 78-Jährige weigerte sich vehement, Kontodaten am Telefon zu übermitteln, und wies auf aktuelle Betrugsmaschen hin, von denen sie in der Zeitung gelesen hat. Daraufhin beendeten die Täter den Anruf.

