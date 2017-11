POL-PPMZ: Graffiti-Sprayer an der Schallschutzwand gehört

Mainz-Hechtsheim, (ots) - Freitag, 17.11.2017, 02:47 Uhr:

Ein Zeuge meldete der Polizei einen Sprayer an der Schallschutzwand der Rheinhessenstraße (L426) in Höhe der Haltestelle Heuerstraße. Der Zeuge hörte allerdings nur das charakteristische Geräusch.

Die Polizei fuhr die Örtlichkeit an und stellte ein frisches und unvollendetes Graffito in schwarz-silberner Farbe auf einer Länge von 15 Metern fest, dass an der Lärmschutzwand gegenüber der Haltestelle Heuerstraße ortsauswärts aufgesprüht worden war. Am Tatort waren eine Dose und ein Beutel zurückgelassen worden. Vermutlich war der Täter überstürzt geflüchtet.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Hinweise bitte an die Polizei auf dem Lerchenberg: 06131 - 65 4310

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131-65-3080

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell