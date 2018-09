POL-PDNR: Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 07.09-09.09.2018

Straßenhaus (ots) - Asbach; Unfallflüchtiger gesucht Am Freitag, den 07.09.2018, ereignete sich gegen 13:40 Uhr in der Hauptstraße in Asbach auf Höhe des Netto-Kreisverkehrs ein Verkehrsunfall. Hierbei touchierte ein vorbeifahrender Lkw einen parkenden Pkw. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus unter 02634 / 9520 oder pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Bürdenbach; Glück im Unglück Ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw am frühen Nachmittag des 07.09.2018 auf der B256 zwischen Güllesheim und Oberlahr verlief glücklicherweise glimpflich. Die stark alkoholisierte 39-jährige Unfallverursacherin aus der VG Flammersfeld fuhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn und verlor ausgangs einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In Folge dessen schleuderte ihr Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Gegenverkehr. Der Fahrer des gegnerischen Fahrzeugs wurde hierbei leicht verletzt. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde sichergestellt. Linkenbach; Verkehrsunfall ohne Sicherheitsgurt Am 07.09.2018 ereignete sich auf der L 266 zwischen Oberhonnefeld und Urbach ein schwerer Verkehrsunfall. Das Fahrzeug des 45-jährigen Unfallverursachers aus der VG Dierdorf geriet auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit dem Gegenverkehr. Der Unfallgegner wurde nur leicht verletzt. Der nicht angeschnallte Unfallverursacher erlitt erhebliche Verletzungen. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein anliegendes Krankenhaus verbracht. Anhausen; Ungewöhnliches Diebesgut In der Zeit zwischen Samstag, dem 01.09.2018 und Donnerstag, den 06.09.2018 entwendeten der/die unbekannte/n Täter zwei Bienenvölker auf dem Flurstück 12 in Anhausen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Straßenhaus z.B. telefonisch unter 02634 / 9520. Straßenhaus; Trubel auf der Kirmes Am Rande des Jahrsfelder Marktes in Straßenhaus wurde bereits am Donnerstag, den 06.09.2018 zwischen 19:20 und 22:45 Uhr ein parkender Nissan Qashqai am Außenspiegel beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus (02634/9520). Weiterhin ereignete sich am frühen Sonntagmorgen eine Körperverletzung vor dem Festzelteingang. Hier waren eine 21-Jährige aus der VG Rengsdorf und ihr 24-jähriger Freund in Streit geraten, bei dem es zu Handgreiflichkeiten kam. Auch eine Sachbeschädigung am Kassenhäuschen eines Fahrgeschäftes konnte zu diesem Zeitpunkt festgestellt werden. Der 17-jährige Täter aus der VG Dierdorf wurde durch Security-Mitarbeiter festgehalten. Er verletzte sich bei der Tat am Arm und musste nach der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei im Krankenhaus in Dierdorf behandelt werden. Eine Strafanzeige wurde vorgelegt.

