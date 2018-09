POL-PDNR: Schwangere bei Überholmanöver verletzt

Brachbach (ots) - Bei einem Überholmanöver auf der B62 wurde am gestrigen Samstag gegen 17:45 Uhr eine 24-jährige, schwangere Frau leicht verletzt. Sie war Beifahrerin in einem schwarzen Dacia Sandero, der zwischen Brachbach-Büdenholz und Kirchen-Euteneuen von einem Audi A3 auf gerader Strecke überholt wurde. Der Audi-Fahrer scherte nach dem Überholvorgang jedoch so dicht vor dem Dacia Sandero ein, das dessen Fahrer zu einem massiven Abbremsen gezwungen war. Durch die Kompression des Beckengurts erlitt die Schwangere wiederum starke Unterleibsschmerzen. Die Polizeiinspektion Betzdorf bittet für ihre Ermittlungen andere Fahrzeugführer, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741-9260



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell