POL-PDNR: Pressebericht 07.09.18 - 09.09.18

Neuwied (ots) - Am Samstagmorgen befuhr ein 25-jähriger Autofahrer die Kirchstraße, blieb aufgrund Kraftstoffmangel liegen und legte sich im Fahrzeug schlafen. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Zeugenhinweise erhofft sich die Polizei Neuwied bei mehreren Fahrzeugaufbrüchen in der Nacht von Freitag auf Samstag im Stadtteil Oberbieber. Hier wurde jeweils ein Firmenfahrzeug in der Pfarrer-Herbert-Köhler Str., der Märkerwaldstr. und der Wingertsbergstr. aufgebrochen und teilweise hochwertiges Werkzeug entwendet.

Am Samstag zwischen 15:30 Uhr und 19:00 Uhr wurde zudem an einem Fahrzeug, welches in der Sonnenstraße geparkt war, eine Scheibe eingeschlagen und die Handtasche entwendet.

Weiter wurden in der Nacht zu Samstag an einem im Sandkauler Weg abgestellten Mercedes, der Kühlergrill, eine Zierleiste sowie vier Radnabenabdeckungen entwendet.

Zweimal Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am Samstag zwischen 07:00 Uhr und 11:45 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des Elisabethkrankenhauses abgestellter PKW an der Beifahrertür durch ein anderes Fahrzeug, vermutlich durch dessen Anhängekupplung, beschädigt. Am Samstag Nachmittag kam es in der Straße Am Hammergraben im Begegnungsverkehr zweier PKW zu einem Zusammenstoß beider Außenspiegel. Der unbekannte Verursacher setzt seine Fahrt jedoch, ohne anzuhalten, fort.

