POL-PDNR: Unfall unter Alkoholeinfluss

Elkenroth (ots) - Dumm gelaufen ist es heute um kurz nach Mitternacht für einen 37-jährigen Mann aus Elkenroth. Zunächst hatte er dort in der Wohnung eines Kumpels reichlich gezecht, bevor er unbemerkt an dessen Mofaschlüssel gelangte. Stark alkoholisiert und ohne Helm startete er zu einer Spritztour, kam aber nicht weit. In der Weiherstraße kollidierte er mit einem geparkten Pkw und zog sich dadurch erhebliche, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen im Gesicht zu. Der Verunfallte wird einige Tage stationär im Krankenhaus verbringen müssen. Im wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wird wegen verschiedener Straftatbestände gegen ihn ermittelt.

