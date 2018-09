Linz am Rhein (ots) - Kennzeichen entwendet

Unkel/ Rheinbreitbach. In der Nacht von Freitag auf Samstag, 08.September entwendeten unbekannte Täter von zwei Pkw die jeweils hinteren Kennzeichen. Die Fahrzeuge standen in der Honnefer Straße in Unkel und der Neuwieder Straße in Rheinbreitbach. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz, Tel: 02644/943-0 oder E-Mail an pilinz@polizei.de .

Diebe durchwühlten Auto

Unkel. Auf der Suche nach Bargeld durchwühlten Diebe einen Pkw, den der Geschädigte unverschlossen im Birkenweg in Unkel abgestellt hatte. Es wurde ein kleiner Münzgeldbetrag entwendet, das mobile Navigationssystem im Fahrzeug wurde zurückgelassen. Die Tat ereignete sich vermutlich in der Nacht von Donnerstag, 6. September auf Freitag, 07. September. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz, Tel: 02644/943-0 oder E-Mail an pilinz@polizei.de .

Granate aufgefunden

St. Katharinen. Am Samstagnachmittag, 08. September wurde der Polizei Linz ein verdächtiger Gegenstand gemeldet, der bei Baggerarbeiten auf einem Feldweg bei St. Katharinen freigelegt worden war. Wie sich herausstellte, handelte es sich hierbei um eine alte Artilleriegranate. Sie wurde vom Krampfmittelräumdienst geborgen und entsorgt.

