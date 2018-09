POL-PDNR: Friedewald - Diebstahl eines Hühnerzauns

Betzdorf (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen sogenannten mobilen Hühnerzaun von einer Wiese an der Kreisstraße 109 zwischen Derschen und Friedewald. Es wurden ca. 200 Meter eines engmaschigen Zauns, ähnlich eines Schafzaunes, und ca. 100 Kunststoffpfähle entwendet. Hinweise unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf.

