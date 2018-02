POL-PDPS: Einbruch in Garage

Pirmasens (ots) - Ein unbekannter Dieb brach im Verlaufe des Dienstag in der Lemberger Straße im Hof eines Anwesens in einen dort befindlichen Garagenkomplex ein. Als der Eigentümer, gegen 14:30 Uhr, zur Garage kam, war das Tor im linken oberen Bereich gewaltsam aus der Verankerung gerissen. Ob etwas aus der Garage gestohlen wurde steht noch nicht fest. Am Garagentor entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200.- Euro.

