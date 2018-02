POL-PDPS: Auf winterglatter B 10 ins Schleudern geraten

Pirmasens (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen 08:50 Uhr, geriet ein Hyundai-Fahrer auf der B 10 in Fahrtrichtung Landau kurz nach der Abfahrt zum Wandfriedhof auf winterglattem Asphalt mit seinem Wagen ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw blieb am Hang neben der Straße hängen. Verletzt wurde niemand, aber am Hyundai entstand erheblicher Sachschaden. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

