POL-PDPS: Im Vorbeifahren Außenspiegel abgerissen

Pirmasens (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen 07:00 Uhr, kam dem Fahrer eines Ford Focus auf der Landstraße zwischen Obersimten und Niedersimten ein BMW ent-gegen. Als sich die beiden Pkw in einer Kurve näherten geriet der BMW über die Fahrbahnmitte nach links und riss den linken Außenspiegel des Ford ab. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der BMW-Fahrer in Richtung Obersimten davon. Am Ford Fokus entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400.- Euro. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen.

