POL-PDPS: Pressebericht der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 28.02.2018

Zweibrücken (ots) - Zweibrücken - Verkehrsunfall mit Flucht

Wie erst jetzt bekannt wurde und anhand der Spurenlage gemutmaßt werden kann, stieß ein bislang unbekanntes größeres Fahrzeug mit seinem Aufbau gegen ein Reklameschild am Anwesen Alte Ixheimer Straße 7 und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von ca. 1000 EUR. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum vom 19. bis 23. Februar. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Geschehens.

Zweibrücken - Trunkenheitsfahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 27.02.2018 gegen 17:45 Uhr wurde ein PKw-Fahrer im Bereich der Lothringer Straße einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle konnten bei dem Fahrzeugführer Anzeichen hinsichtlich eines engfristigen BtM-Konsum festgestellt werden (wässrige Augen, gerötete Bindehäute). Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief hinsichtlich THC positiv. Der Pkw-Fahrer wurde ein Blutprobe entnommen. Er muss mit einem Bußgeld in Höhe von 500 EUR und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Zweibrücken - aggressive Verkehrsteilnehmer

Am 27.02.2018 gegen 18.18 Uhr kam es in der Gleiwitzstraße zu einem Vorfall, aufgrund dessen der Mitfahrer in einem Pkw ambulanten im Krankenhaus behandelt werden musste. Der 35-Jährige war als Beifahrer im Pkw seiner Freundin unterwegs, als in der Gleiwitzstraße im Bereich einer Verkehrsinsel zwei Fußgänger mit einem Hund die Fahrbahn überquerten, so dass die Pkw-Fahrerin abbremsen musste. Ihr Freund stieg daraufhin aus und sprach die beiden Fußgänger (wie sich später herausstellte ein Ehepaar) an. Offenbar gab ein Wort das andere und die Situation eskalierte schließlich. Der 67-jährige Fußgänger sprühte dem Pkw-Beifahrer eine unbekannte Substanz (vermutlich Pfefferspray) ins Gesicht. Daraufhin ging das Ehepaar zu Fuß weiter. Die Pkw-Fahrerin verfolgte die beiden und verständigte die Polizei, welche in der Drosselstraße schließlich die Personalien der beiden Fußgänger feststellen konnte. Der Mann gab an, aus Notwehr gehandelt zu haben, weil er vom Beifahrer aus dem Pkw gerüttelt und angeschrieen worden sei. Dieser bestreitet das. Der Verletzte wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Das Tatmittel hatte der Beschuldigte bei der Verfolgung durch die Autofahrerin unbemerkt verschwinden lassen. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell