POL-PDPS: VW Golf beschädigt

Pirmasens (ots) - In der Nacht zum Montag wurde ein in der Arnulfstraße bei Anwesen 48 geparkter VW Golf von einem vorbeifahrenden Auto beschädigt. Der Eigentümer des Golfs stellte am Montagmorgen fest, dass der linke Außenspiegel sowie der Radlaufkasten beschädigt wurden. Dem Schadensbild nach dürfte der Unfallverursacher angehalten haben, um auf der Straße liegende Trümmerteile mitzunehmen. Anschließend fuhr er unerkannt weiter. Nach ersten Feststellungen ist ein Schaden in Höhe von rund 5000.- Euro entstanden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

