POL-PDPS: Kind von rückwärtsrollendem Auto verletzt

Pirmasens (ots) - Auf dem Schulweg, beim Überqueren der Straße, wurde am Montagmorgen eine 8-jährige Schülerin von einem rückwärtsrollenden Auto leicht verletzt. Die Schülerin hatte in der Kirchbergstraße gerade die Straße überquert, um zu einem Fußweg zur Schule zu gelangen und wollte zwischen am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen den Bürgersteig betreten. In diesem Moment rollte ein Pkw ein Stück rückwärts und verletzte das Kind am linken Bein. Im Krankenhaus stellte sich wenig später heraus, dass das Bein nur geprellt war und keine schwerwiegende Verletzung vorlag.

