POL-PDPS: Pressebericht der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 26.02.2018

Zweibrücken (ots) - Zweibrücken - Fahren ohne Fahrerlaubnis u. a.

Bei einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle am 25.02.2018 gegen 12.00 Uhr in der Pariser Straße wurde bei einem Pkw-Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Eine gerichtsverwertbare Messung des Atemalkoholgehalts in den Diensträumen der Polizeiinspektion ergab einen Wert von 0,68 Promille, weshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann eingeleitet wurde. Da er als Nicht-EU-Ausländer bereits länger als sechs Monate in Deutschland lebt, aber nicht im Besitz einer deutschen Fahrerlaubnis ist, wurde gegen den Mann auch ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Zweibrücken - Einbruch in Einfamilienhaus

Die Abwesenheit der Wohnungsinhaber nutzten die unbekannten Täter, die im Zeitraum vom 24.02.2018, 17.00 Uhr bis 25.02.2018, 12.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in Zweibrücken-Wattweiler, Im Wingert, einbrachen. Wie so häufig wählten sie den Weg über die Terrassentür, die sie aufhebelten, um ins Haus zu gelangen. Die Geschädigten haben noch keinen Überblick über das Diebesgut, da die Täter viele Schränke und Kommoden im Haus öffneten und großes Durcheinander hinterließen. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

Zweibrücken - Sachbeschädigung an Pkw

Ein in der Lerchenstraße in ZW-Ixheim vor dem Anwesen Nr. 37 geparkter schwarzer Opel Corsa wurde am 25.02.2018 zwischen 16.00 Uhr und 20.30 Uhr durch einen unbekannten Täter an der Beifahrerseite zerkratzt. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

