POL-PDPS: Pressebericht der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 27.02.2018

Zweibrücken (ots) - Hornbach - Versuchter Tageswohnungseinbruch

Am 26.02.2018 zwischen 08.30 Uhr und 14.10 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter die rückwärtig gelegene Haustür an einem Einfamilienhaus in der Brenschelbacher Straße aufzuhebeln. Offenbar wurde der Einbrecher dabei von dem im Haus befindlichen Hund verscheucht. Es wurde nichts entwendet. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

Zweibrücken - Verkehrsunfall mit Flucht

Am 26.02.2018 zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr streifte ein bislang unbekannter Pkw beim Befahren der Von-Rosen-Straße in Richtung Fruchtmarkstraße einen am rechten Fahrbahnbahnrand vor dem Anwesen Von-Rosen-Straße Nr. 1geparkten silberfarbenen VW-Polo und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Polo entstand Sachschaden von ca. 300 EUR. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

