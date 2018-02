POL-PDPS: Kopfhörer gestohlen

Pirmasens (ots) - Am Montagnachmittag wurde ein 13-Jähriger in einem Lebensmittelmarkt in der Wiesenstraße beobachtet, wie er einen Kopfhörer unbezahlt an der Kasse vorbeimogeln wollte. Er wurde aber von Mitarbeitern des Kaufhauses aufgehalten. Als der "junge Mann" wenig später von der Polizei abgetastet wurde, fand man bei ihm noch eine täuschend echt aussehende Softair-Pistole. Der Polizei gegenüber gab der Junge nicht genug Bargeld gehabt zu haben, den Kopfhörer zu bezahlen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell