POL-PDPS: Sattelzug beschädigt Stoppschild

Pirmasens (ots) - Am 26.02.2018, gegen 09:40 Uhr, fuhr in der Landauer Straße ein roter Sattelzug Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung Friedhofstraße bot der Sattelzug nach rechts in die Friedhofsstraße ein. Dabei touchierte der Auflieger das neben der Straße befindliche Stoppzeichen. Dieses und die Verankerung wurden verbogen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der LKW-Fahrer weiter. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500.- Euro.

