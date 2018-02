POL-PDPS: Einbruch in Pflegeheimbüro

Pirmasens (ots) - Unbekannte brachen im Zeitraum vom 24.02.2018, 17:30 Uhr bis 26.02.2018, 15:30 Uhr, die Tür zu einem Büroraum im Diakoniezentrum in der Waisenhausstraße auf. Ob etwas aus dem Büro hinter der Kapelle gestohlen wurde konnte bislang noch nicht geklärt werden. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2500.- Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

