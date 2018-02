POL-PDPS: Blitzeis nach Wasserrohrbruch

Pirmasens (ots) - Ein Zeitungsausträger meldete am frühen Dienstagmorgen einen Wasser-rohrbruch an der Kreuzung Schlossstraße Dankelsbachstraße. Als die Polizei an der Kreuzung eintraf, sprudelte an mehreren Stellen aus dem Asphalt Wasser aus dem Untergrund. Bei strengen Minusgraden gefror das Wasser augenblicklich zu einer dicken Eisschicht. Feuerwehr und Stadtwerke sicherten anschließend den Gefahrenbereich.

