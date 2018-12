FW-PL: Sparkasse Plettenberg spendet plüschige Trostspender für Kinder in Notfallsituationen

von links nach rechts: Dorina Heukelbach, Julia Borchert, Christian Koronika, Michael Dabow (Sparkasse), Christian Sabottka, Klaus Neugum Bild-Infos Download

Plettenberg (ots) - Sie befinden sich seit Jahren als fester Bestandteil der Bestückung auf den Rettungswagen der Plettenberger Feuerwehr und gehören somit zur rettungsdienstlichen Notfallerstversorgung von Kindern. Es sind Teddybären und sie sind ca.28 cm. groß. Die Plüschbären tragen bewusst keine Polizeiuniform, einen Arztkittel oder die Bekleidung von Feuerwehr und Rettungsdienst. Nicht etwa die Werbung einer bestimmten Berufsgruppe, sondern das Kind in einer Notlage soll grundsätzlich im Mittelpunkt stehen. Die Deutsche Teddy-Stiftung (www.deutsche-teddy-stiftung.de) garantiert zudem, das jene Bären keine Schadstoffe enthalten und nach vorliegendem Gesundheitszeugnis keine Allergien auslösen. Seit über 10 Jahren spendet die Sparkasse Plettenberg über die Teddy-Stiftung die Notfallbären für Kinder, um beim Plettenberger Rettungsdienst den dauerhaften Bestand von Trostspendern in Form der Bären aufrecht zu erhalten. Michael Dabow als -Leiter Privatkunden-, übergab am Montagmorgen stellvertretend für die Sparkasse die Plüschtiere an die Feuer- und Rettungswache. Feuerwehrmann und Notfallsanitäter Christian Koronika, welcher seinerzeit Mitinitiator der Aktion war, der Fachdienstleiter Rettungsdienst Klaus Neugum sowie die Notfallsanitäter Dorina Heukelbach, Julia Borchert und Christian Sabottka übernahmen die gespendeten Bären.

