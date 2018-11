FW-PL: OT- Leinschede/Schlot. PKW prallt bei Alleinunfall in Uferböschung und überschlägt sich anschließend. Fahrer bleibt unverletzt.

Ein PKW hatte sich am Montagabend bei einem Alleinunfall überschlagen. Bild-Infos Download

Plettenberg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 619, der Verbindungstraße zwischen Plettenberg und Sundern-Allendorf, wurden am gestrigen Montagabend kurz nach 19.00 Uhr Plettenberger Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gerufen. Bei ihrem Eintreffen eingangs einer Linkskurve in Nähe zur Ortslage Schlot, fanden die Rettungskräfte einen stark beschädigten und auf der Seite liegenden VW Tiguan vor. Dessen Fahrer konnte sein Fahrzeug zum Glück selbstständig und unverletzt entsteigen. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr war das Fahrzeug von Plettenberg in Richtung Sundern-Allendorf unterwegs, aus noch nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich anschließend überschlagen. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus und unterstützte bei der Bergung des nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuges. Zu Unfallursache und Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

