FW-PL: Serie von Containerbränden beschäftigte am Sonntagabend die Feuerwehr. Feuerteufel unterwegs.

Plettenberg (ots) - Am gestrigen Sonntagabend musste die Plettenberger Feuerwehr in Serie gleich viermal ausrücken, um an unterschiedlichen Standorten brennende Altpapiercontainer abzulöschen. Gegen 19.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Ortsteil Oesterhammer alarmiert. Am Beiese brannte an einem Containerstandort ein Altpapiercontainer in ganzer Ausdehnung. Gegen 20.30 Uhr dann ein ähnliches Bild in der Stadtmitte im Bereich der Brachtstraße. Knapp eine Stunde später dann erneut Alarm für die Feuerwehr. Dieses Mal im Ortsteil Eschen. Hier brannte ein Altpapiercontainer am Brockhauser Weg. Kaum eingerückt, durfte die Feuerwehr dann nochmal zum Ortsteil Eschen ausrücken. In diesem Fall brannte ein Altpapiercontainer am Eschener Weg. Gegen 22:30 Uhr endete die Brandserie dann zunächst für die Brandschützer. In allen Fällen mussten die Einsatzkräfte jeweils ein Löschrohr unter Atemschutz vornehmen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugbewegungen in den genannten Bereichen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02391/9199-0 in Verbindung zu setzen.

