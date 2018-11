FW-PL: OT-Oesterau. Betriebsunfall verlief glimpflicher als zunächst über Dritte gemeldet.

Ein Betriebsunfall sorgte heute Vormittag für einen Einsatz der Plettenberger Feuerwehr Bild-Infos Download

Plettenberg (ots) - Gegen 11.20 Uhr wurde die Plettenberger Feuerwehr zu einem Betriebsunfall mit dem Stichwort "eingeklemmte Person" von der Feuer- und Rettungsleitstelle des Märkischen Kreises in den Ortsteil Oesterau alarmiert. Umgehend machten sich die Einheiten Feuer- und Rettungswache, der Rüstzug aus Ohle sowie Holthausen und Oestertal auf den Weg zur Einsatzadresse Unterm Knebel. Vor Ort angekommen gab es zwar einen verletzten Mitarbeiter eines dort ansässigen Abbruchunternehmens, eingeklemmt war dieser jedoch nicht, weshalb die nachrückenden Rettungskräfte ihre Einsatzfahrt umgehend abbrechen konnten. Die Feuerwehr vermutet folgenden Hergang: Ein Mitarbeiter war vermutlich in der Maschinenhalle eines Abbruchunternehmens auf eine dort abgelegte Baggerschaufel geklettert und von dieser gestürzt. Dabei zog er sich eine möglicherweise schwerere Beinverletzung zu und informierte daraufhin per Handy einen Kollegen. Dieser interpretierte die Notlage des Hilfeersuchenden vermutlich insoweit, als das sein Kollege unter einer Maschine eingeklemmt wäre. Entsprechend erfolgte der Notruf zur Leitstelle, weshalb die Alarmierungskette der Rettungskräfte mit entsprechendem Stichwort erfolgte. Die Kräfte der Feuer- und Rettungswache sowie der Plettenberger Notarzt versorgten den Verunfallten und brachten ihn mit dem Verdacht auf schwere Beinverletzungen in das Klinikum nach Lüdenscheid.

