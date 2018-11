POL-PDLD: Nach Unfall weg gefahren

Steinfeld (ots) - Ein älterer PKW-Fahrer verursachte bereits am 31.10.2018, gg. 08:00 Uhr, einen Unfall auf dem Parkplatz des "Wasgau" Marktes in Steinfeld. Hierbei fuhr der PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug rückwärts. Dabei stieß er gg. ein dort abgestelltes Rad. Der Fahrer hielt an, schaute sich den Schaden an und fuhr dann weg.

