POL-PDLD: PKW zerkratzt

Steinfeld (ots) - Ein Nissan Qashqai mit SÜW-Kennzeichen wurde am 26.10.18, in der Zeit von 17:00 - 20:30 Uhr, in der Bahnhofstraße beschädigt. Der Täter zerkratzte hierbei die Beifahrerseite an dem geparkten Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000.- EUR. Die Tat wurde erst jetzt bekannt. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Bad Bergzabern zu melden.

