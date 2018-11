POL-PDLD: Pedelec gestohlen

Bad Bergzabern (ots) - In der Nacht vom 09. auf den 10.11.18 wurde ein in einem Hinterhof in der Kettengasse abgestelltes Elektro-Fahrrad entwendet. Das Rad war hierbei unverschlossen. Es ist weiß und grau, mit einem auffälligen "Wave"-Rahmen mit sehr tiefem Einstieg. Der Hersteller ist "Victoria". Am Rad sind zwei schwarze Taschen hinten befestigt. Das Rad wurde ohne das Steuerteil, aber mit eingestecktem Akku, gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf 2250.- EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Bad Bergzabern zu melden.

