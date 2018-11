FW-PL: OT-Stadtmitte. Brand in Industriebetrieb. Absauganlage in Brand geraten.

Symbolfoto Feuerwehr Plettenberg Bild-Infos Download

Plettenberg (ots) - Mit dem Stichwort "entwickelter Brand Industrie" wurde die Plettenberger Feuerwehr am Nachmittag gegen 16:00 Uhr zu einem Industriebetrieb in Nähe zur Königstraße im Ortsteil Stadtmitte alarmiert. Dort hatten Mitarbeiter einen Brand in einer Absauganlage bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die Feuerwehr, welche mit den Einheiten Feuer- und Rettungswache, Stadtmitte, Landemert, Holthausen und Oestertal ausgerückt war, hatte den Brand zwar schnell unter Kontrolle, dennoch gestalteten sich die Nachlöscharbeiten in einer großen Produktionshalle als sehr umfangreich. Die Absauganlage stand zudem in einer Zwischengeschossebene in Nähe zum Hallendach, weshalb aufgrund der Strahlungswärme die Außenfassade, unter anderem auch über die in Stellung gebrachte Drehleiter, mit Löschrohren abgekühlt werden musste. Mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz demontierten die Anlage und brachten die zum Teil noch brennenden Filter ins Freie, wo diese dann abgelöscht wurden. Erst nach gut zwei Stunden konnte die Feuerwehr wieder in ihre Standorte einrücken. Verletzt wurde niemand. Die Königstraße musste während der Löscharbeiten für knapp eine Stunde zwischen Unterm grünen Berg und Uhlandstraße voll gesperrt werden. Zu Brandursache und Höhe des bei dem Brand entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Plettenberg

Thomas Gritschke

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Am Wall 9a

58840 Plettenberg

Telefon: 02391- 923 497

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell