FW-PL: OT-Stadtmitte. Entstehungsbrand in Absauganlage eines Industriebetriebes war schnell gelöscht.

Plettenberg (ots) - Ein Entstehungsbrand in einer zu einer Bearbeitungsmaschine gehörenden Absauganlage in einem Industriebetrieb Am Oesterhammer konnte am Nachmittag schnell gelöscht werden. Gegen 16.00 Uhr wurden die Einheiten Feuer- und Rettungswache, Stadtmitte und Landemert hierzu alarmiert. Schnell stand fest, dass es innerhalb der Absauganlage zu einem Brand von metallischen Staubrückständen gekommen war. Die Gefahr einer weiteren Brandausbreitung bestand zu keiner Zeit, weshalb die ehrenamtlichen Kräfte zeitnah rückalarmiert werden konnten. Unter Atemschutz wurden die glimmenden Staubrückstände aus der Anlage von Kräften der Feuerwache entfernt und anschließend ins Freie verbracht. Hier konnten diese dann endgültig abgelöscht werden. Die Ursache des Brandes bleibt zunächst ungeklärt, da sich die zur Absauganlage zugehörige Bearbeitungsmaschine in einer Revision befand. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

