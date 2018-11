FW-PL: OT-Teindeln. PKW kollidiert mit Felswand. B236 während Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

2 weitere Medieninhalte

Alleinunfall am Nachmittag auf der B236 zwischen Plettenberg und Werdohl Bild-Infos Download

Plettenberg (ots) - Am Nachmittag kurz nach 13:30 Uhr kam es auf der B236 zwischen Teindeln und Werdohl-Kettling zu einem Alleinunfall eines mit vier Insassen besetzten PKW. Alle vier Insassen wurden mit dem Verdacht auf eher leichtere Verletzungen mit Rettungswagen aus Plettenberg, Werdohl und Lüdenscheid in die Krankenhäuser nach Plettenberg und Werdohl eingeliefert. Aus noch ungeklärter Ursache war Informationen der Feuerwehr zur Folge der PKW aus Werdohl kommend, in Richtung Plettenberg unterwegs, zunächst in die Leitplanke gefahren, anschließend über die Gegenfahrbahn gerutscht und dort mit einer Felswand kollidiert. Die Feuerwehr unterstützte bei den Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie bei der Unfallaufnahme durch die Polizei. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für fast eine Stunde voll gesperrt, was zu langen Rückstaus führte.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Plettenberg

Thomas Gritschke

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Am Wall 9a

58840 Plettenberg

Telefon: 02391- 923 497

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell