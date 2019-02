Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dachhaie unterwegs

Annweiler-Eußerthal (ots)

Am 15.02.2019 erhielt die Polizeiwache Annweiler die Information, dass ein verdächtiger PKW Seat Alhambra mit ausländischem Kennzeichen herumfahren würde. Das Fahrzeug konnte in Eußerthal ausfindig gemacht werden. Die 3 Insassen sprachen Anwohner an und wollten Dachreparaturen durchführen. Die Arbeiten wurden untersagt. Die Personen sind in der Vergangenheit schon mehrfach aufgefallen, da sie solche Arbeiten anboten bzw. ausführten. In der Regel wurden die Arbeiten unsachgemäß und zu stark überhöhten Preisen angeboten oder ausgeführt. Sollte es zu solchen Arbeiten gekommen sei, so sollen sich die Geschädigten bei der Polizei Annweiler unter 06346-964619 melden.

