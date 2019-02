Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, L 509 unmittelbar nach der Queichheimer Brücke, Sonntag, 17.02.2019, um 2.10 Uhr Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es in Landau im Bereich der Queichheimer Brücke zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Renault Twingo-Fahrer verlor unmittelbar nach der Queichheimer Brücke in Fahrtrichtung A 65 die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einer Laterne. Laut Zeugenangaben sei der Fahrzeugführer mit weiteren Insassen geflüchtet. Bei der Fahndung konnte der Fahrzeughalter des Twingo unweit der Unfallstelle in einem anderen Pkw festgestellt werden. Er will aber mit Unfall nichts zu tun haben. Die Ermittlungen hinsichtlich des verantwortlichen Fahrzeugführers laufen. Die Laterne und der Twingo wurden erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte bei rund 3000 EUR liegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell