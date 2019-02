Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht in Ottersheim bei Landau

Ottersheim (ots)

Am Freitagabend streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen Opel in der Langen Straße in Ottersheim und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrzeug war in der Zeit von 18:30 - 19:20 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274 958-500

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell