Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 76887 Bad Bergzabern, Friedrich-Ebert-Straße, 16.02.2019, 16:50 - 17:30 Uhr, Pkw aufgebrochen

Bild-Infos

Download

76887 Bad Bergzabern, Friedrich-Ebert-Straße (ots)

Am Samstagnachmittag, im Zeitraum von 16:50 - 17:30 Uhr schlugen unbekannte Täter neben der Tennishalle in der Friedrich-Ebert-Straße die Beifahrerscheibe eines dort geparkten Opel Meriva ein, und nahmen aus dem Fahrzeuginnern eine Handtasche mit. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Tel: 06343/93340 oder per E-mail: pibadbergzabern@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-9334-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell