Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Drogen am Steuer

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots)

Weil er unter Drogen am Steuer saß, hat die Polizei am Donnerstagmorgen in Kaiserslautern einen jungen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 18-Jährige wurde kurz nach 8 Uhr am Kaiserbergring gestoppt und kontrolliert. Dabei bemerkten die Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten. Der junge Mann musste deshalb mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt und die Autoschlüssel an den Beifahrer übergeben.

Das gleiche "Schicksal" ereilte eine knappe Stunde später einen 29-jährigen Mann in Enkenbach-Alsenborn. Er war als Fahrer eines Mercedes-Transporters auf der B48 angehalten worden. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter Drogen steht. Ein freiwilliger Urintest bestätigte die Vermutung und reagierte positiv auf die Stoffgruppen Kokain und THC.

Auch der 29-Jährige musste zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen; sein Führerschein wurde einbehalten und der Autoschlüssel an einen anderen Firmenmitarbeiter ausgehändigt. | cri

