POL-PPWP: Taschen niemals unbeaufsichtigt lassen!

Ein Taschendieb hat am Mittwochmittag in Enkenbach-Alsenborn zugeschlagen. Der Unbekannte nutzte in einem Einkaufsmarkt in der Rosenhofstraße einen "günstigen" Moment und holte sich zwischen 12.50 und 13.20 Uhr aus der Handtasche einer 77-jährigen Frau die Geldbörse heraus. Als die Dame den Diebstahl bemerkte, war der Täter bereits "über alle Berge".

Der Geldbeutel wurde später in der Gemüseabteilung wieder gefunden. Der Dieb hatte ausschließlich das Bargeld herausgenommen. Der Rest war für ihn offenbar uninteressant.

Als Täter kommt ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann in Frage, der ungefähr 1,90 Meter groß und - nach dem Äußeren zu urteilen - südländischer Herkunft ist. Der Unbekannte hat dunkle kurze Haare und war bekleidet mit Jeans sowie einer schwarzen Jacke.

Dieser Mann, der nur gebrochenes Deutsch sprach, hatte die Seniorin gefragt, ob sie ihm behilflich sein könne. Die hilfsbereite 77-Jährige kam der Bitte nach und wurde vermutlich in diesem Moment so abgelenkt, dass sie nicht bemerkte, dass ihr jemand in die Handtasche griff.

Ebenfalls am Mittwoch in der Mittagszeit schlugen Taschendiebe in einem Discounter in Kaiserslautern in der Vogelwoogstraße zu. Das Opfer: eine 83-jährige Frau. Wie die Seniorin später zu Protokoll gab, steckte ihre Geldbörse während des Einkaufs in einer Tasche, die an ihrem Rollator befestigt war. Zu welchem Zeitpunkt sich jemand daran zu schaffen machte, konnte die Frau nicht sagen. Aber als sie zur Kasse kam, war ihre Geldbörse verschwunden.

Ähnlich ging es am Donnerstagmittag einer Frau, die in einem Modemarkt in der Mall einkaufte. Beim Stöbern und Anprobieren von Klamotten ließ die 53-Jährige gegen 13.30 Uhr ihre Handtasche für kurze Zeit unbeaufsichtigt an einem Kleiderständer hängen. Diesen Moment nutzten Diebe und griffen sich den Geldbeutel - und mit ihm 150 Euro Bargeld, Führerschein, Personalausweis und Fahrzeugschein. Bilanz: Auch ohne Shopping ein teurer Nachmittag...

Bereits am Montag wurde eine junge Frau in der Mennonitenstraße Opfer eines Taschendiebs. Die 22-Jährige hatte gegen 13.30 Uhr einen Supermarkt besucht und unvorsichtigerweise ihre Tasche mitsamt Geldbeutel in den Einkaufswagen gelegt. Sie merkte nicht, dass jemand hineingriff und sich die Börse schnappte. Erst als sie an der Kasse ihre Waren bezahlen wollte, fiel der jungen Frau auf, dass ihr Geld nicht mehr da ist. Einen Hinweis auf mögliche Täter konnte die 22-Jährige nicht geben - ihr war niemand aufgefallen.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut an alle Taschen-Nutzerinnen und -Nutzer: Lassen Sie Ihre Tasche nicht unbeaufsichtigt! Niemals! Egal wo und egal wie lange! Das gilt insbesondere an Orten, an denen fremde Menschen in Ihrer Nähe sind. Dieben genügt ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit - und schwupps, haben sie sich den Geldbeutel geschnappt, ohne dass Sie es mitbekommen. | cri

