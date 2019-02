Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorsicht bei der Eingabe von PIN-Nummern!

Kaiserslautern (ots)

Offenbar zu "freizügig" ist ein Mann aus Frankreich mit seiner Kreditkarte und seinen PIN-Nummern umgegangen. Diese Woche trudelte die Anzeige des 24-Jährigen ein, weil unbekannte Täter mit seiner Kreditkarte etliche Transaktionen vorgenommen haben und ihm dadurch ein Schaden von knapp 1.000 Euro entstanden ist.

Wie der junge Franzose angibt, hatte er an einem Freitagabend Ende Januar in Kaiserslautern eine Kneipe in der Richard-Wagner-Straße besucht. Die Zeche hatte er mit seiner Kreditkarte und PIN-Codes bezahlt. Die Karte steckte er anschließend in seinen Geldbeutel und diesen verstaute er in seinem Rucksack.

Erst zwei Tage später stellte der 24-Jährige fest, dass sein Geldbeutel verschwunden ist. Und bei einer späteren Überprüfung wies seine Kreditkartenabrechnung in den Tagen nach seinem Kaiserslautern-Besuch insgesamt 39 Abbuchungen im Gesamtwert von mehr als 900 Euro aus.

Der junge Mann konnte keine Hinweise auf mögliche Täter geben, die ihm offenbar nicht nur die Kreditkarte gestohlen, sondern auch seine PIN-Nummer ausgespäht haben. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell